عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل العتاولة الحلقة 12.. تشهد بداية قصة حب باسم سمرة ومي كساب

العتاولة
العتاولة

مازال مسلسل العتاولة، يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور، وتضمنت الحلقة الـ12 من العمل العديد من المفاجآت منها سرقة "عائشة" مي كساب التمثال الذي كان يخبئه "نصار" في منزله، ووضعته في حقيبتها، وذهبت بعده لمقابلة "عيسى الوزان" باسم سمرة، من أجل البحث عن ابنها، ويلمح لها بإعجابه تجاهها

 كما شهدت الحلقة قيام "خضر بعملية سرقة بمساعدة أبو جازيه ورجل آخر، وتم القبض على رجاله، لكن" خضر"نجح في الهرب من الشرطة، كما دخل "نصار" أحمد السقا السجن في يوم زفافه على "حنة" زينة، ويلتقي هناك برجال"خضر"، ويعلم أنهم قاموا بعملية سرقة بدونه.

 واختتمت الحلقة بذهاب "ديحة" نهى عابدين لـ"سترة" والد"خضر" طارق لطفي، وأخبرتها أنها حامل منه، وأنه يريد إجهاضها لتخبرها أنها تريد ذلك الطفل، وطلبت من زينب العبد إحضار الشربات لها لكنها وضعت لها منوم فيه، ويبدو أنهم سيقوموا بإجهاضها.

 

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.


والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد السقا حالياً عرض فيلمه الجديد السرب، الذي تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويتناول بطولات الجيش المصري، وهو بطولة شريف منير، نيللي كريم، دياب، محمد ممدوح،عمرو عبدالجليل، وآخرون من النجوم، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

مي كساب مسلسل العتاولة باسم سمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

موضوعات متعلقة

أصيبت بفزع.. هبة مجدي تكشف عن أصعب مشاهدها في المداح 4

أغنية عليكي عيون كانت لها..تعليق مفاجىء لـ أحمد سعد عن طليقته علياء بسيوني

معركة الليل..بيتر ميمي ينشر كواليس تصوير أضخم موقعة في دراما رمضان 2024

حفلات عيد الفطر.. ميريام فارس تغني في قبرص

العتاولة الحلقة 11.. نصار وخضر وقعوا في بعض

تعرف على موعد عرض مسلسل كوبرا على mbc مصر

نبيلة عبيد تنعى والدة رانيا فريد شوقي: كانت مثلا في الطيبة

بوستر خاص للفنان الراحل طارق عبدالعزيز بمسلسل "بقينا اتنين".. تعرف على شخصيته

ترشيحاتنا

عطل مفاجئ يضرب إنستجرام Instagram يتسبب في طرد المستخدمين من الحسابات

بـ63 مليون جنيه.. ضبط 212 ألف قرص كبتاجون في شحنة خس وكنتالوب بسفاجا

تعرف على معلق مباراة مصر ونيوزيلندا فى بطولة كأس العاصمة

مفاجأة بشأن سعر الدولار والذهب وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

منزلة النبي بين الأنبياء والمرسلين.. تعرف على شرفها وقدرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ