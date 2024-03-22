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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلمى أبوضيف عن شخصية شيماء فى أعلى نسبة مشاهدة: مش عارفة أتخلص منها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

حلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف ضيفة فى حلقة جديدة من حلقات برنامج تفاعلكم مع الإعلامية سارة الدندراوي.

وتحدثت سلمى عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسل أعلى نسبة مشاهدة والتى خاضت به موسم رمضان الحالى وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا بشخصية شيماء.

وأكدت سلمى خلال الحلقة أن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة كان بالنسبة لها فرصة كبير لإظهار موهبتها، مشيرة أن شخصية شيماء صعبة للغاية وبذلت مجهود كبير حتى تستطع تقديمها بالشكل الذى نال اعجاب الجمهور.

وأضافت سلمى أنها تعلمت طريقة كلام شيماء الفتاة الشعبية من فتاة تقيم بالحطابة تم التواصل معها من قبل شركة الإنتاج وكانت سببا فى خروج شيماء بهذا الشكل.

وتابعت سلمى أنها بالرغم من انتهائها من تصوير أحداث المسلسل إلا أنها لم تستطع التخلص من شخصية شيماء ولازالت ببتحدث بنفس اللهجة الخاصة بها.

 


 

أعلى نسبة مشاهدة


وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

 

سلمى ابو ضيف الإعلامية سارة الدندراوي مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

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