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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمو بيكا يعلن وفاة عمه

حمو بيكا
حمو بيكا

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا وفاة عمه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر حمو صورة لعمه على صفحته وكتب : إن لله وان إليه راجعون عمي في ذمه الله

ولم يعلن حمو عن موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.
 

حمو بيكا وعمر كمال


 نشر حمو بيكا مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والذى يظهر فيه حسن شاكوش وهو يقدم أغنية "فوق" للمطربة أصالة وكان بصحبتهما عمر كمال.

وانفعل حمو بيكا على حسن شاكوش بسبب الأغنية وقال له : فوقت يا حسن كفاية.

بينما أشاد عمر كمال بصوت حسن شاكوش قائلا : أنت بتحب تحبطه ليه، أقسم بالله أجمد من أصالة.

 

حمو بيكا 

وقد علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على حلقته مع رامز جلال، في برنامج رامز جاب من الآخر .

وكتب بيكا عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "أنا واخواتي بعد ما فرجنا علينا الناس كلها ".

ووقع مؤديا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، ضحايا مقلب رامز جلال، “رامز جاب من الآخر”، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

وخلال أحداث المقلب، صرخ حمو بيكا وكزبرة، بعد مواجهة نعامة رامز جلال.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي

حمو بيكا مؤدى المهرجانات حمو بيكا وفاة عم حمو بيكا

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