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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير سياسي: الدور المصري حاضر في فلسطين منذ بداية القضية.. فيديو

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدور المصري بدأ منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكًدا أن الدور المصري يعود إلى ذلك بكثير منذ أن بدأت القضية الفلسطينية كقضية مركزية في هذا الإقليم.

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وأضاف فايز فرحات، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري شهد بأبعاد إضافية أخرى منذ أن بدأ هذا العدوان وقبله أيضًا، بالنظر إلى خطورته وبالنظر إلى ما ارتبط به من أبعاد خطيرة بدءًا من محاولة الجانب الإسرائيلي هذه الأزمة وما حدث في 7 أكتوبر لفرض تهجير قسري على الأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

 

وأوضح، أن التحايلات الإسرائيلية كانت عديدة في هذا الإطار، حيث يتم استخدام مفهوم التهجير القسري وتارة أخرى يتم التحايل باستخدام مفهوم التهجير الطوعي ومحاولة خلق واقع داخل قطاع غزة يصعب معه العيش والحياة داخل القطاع.

 

وأشار إلى أنه في ظل كل هذه المحاولات الإسرائيلية كان الدور المصري قويا وصلبا في هذا الإطار بدءا من رفض فكرة التهجير بشكل كامل وقطعي للأشقاء الفلسطينيين وفرض القضية الفلسطينية على أجندة القوى الدولية والمنظمات الدولية، وكان هذا واضحًا من الأيام الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

 

ونوّه بأن قصة وقف إطلاق النار شغلت اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية المصرية والمؤسسات المصرية المعنية أيضا، وما زالت الجهود جارية في هذا الإطار للوصول إلى تصور شامل وكامل لإنهاء هذا العدوان؛ بدءًا من الدخول في هدنة طويلة الأمد تنتهي إلى وقف إطلاق النار ومحاولة معالجة آثار هذا العدوان في غزة وفي المنطقة بشكل عام.

فايز فرحات

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