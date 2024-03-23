أطفال سائق أوبر منهارين ..شقيقة المتهم في واقعة حبيبة الشماع: ربنا سينصره..فيديو

قالت شقيقة سائق أوبر المتهم بقضية حبيبة الشماع لـ صدي البلد أنها واثقة من براءة شقيقها من قتل حبيبه الشماع وان الله سوف ينصره من أجل أولاده وأنه تعرض لظلم بين في تلك القضية وشقيقها لم يدخل علي بيته في اي يوم من الايام مال حرام ويعمل علي تربيتهم من عرق جبينه والايام سوف تثبت ذلك وأولاده منهارين ومتعبين مما يسمعون عن والدهم

وأحالت النيابة العامة سائق أوبر الي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل حبيبة الشماع كما أحالت جزء آخر من القضية الي نيابة الشئون المالية والتجارية وهو ما يتعلق بالجزء الإداري وشركة أوبر.