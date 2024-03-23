اتصل بالكول سنتر .. ازاى تطلب بطاقة جديدة وتجيلك لحد البيت

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، خدمة تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل .

خدمات كثيرة يقدمها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ضمن خطة الوزارة فى التسهيل على المواطنين، حيث يوفر القطاع عدة أنواع من استمارات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي؛ لتناسب كل مستويات المجتمع، فهناك الاستمارة العادية والمميزة.

كول سنتر الأحوال المدنية

جهزت وزارة الداخلية خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم (قادرون باختلاف) لتقديم كل خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز والمزودة بكل التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفوري بالخدمة المطلوبة.

وفي إطار التطور التكنولوجي الذى تشهده قطاعات وزارة الداخلية؛ افتتح قطاع الأحوال المدنية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية، على أحدث طراز عصري، ومزود بكل سبل التكنولوجيا الرقمية واللوجستية.