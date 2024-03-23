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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|جيف بيزوس يتجاوز ثروة إيلون ماسك من جديد.. وأبل تجري محادثات مع Baidu الصينية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

جيف بيزوس يتجاوز ثروة إيلون ماسك من جديد ..كم تبلغ؟


تفوق رجل الأعمال جيف بيزوس على نظيره  إيلون ماسك في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، حيث تخطت ثروة بيزوس 202 مليار دولار وفقًا لآخر لتحديث.

 

تقارير: أبل تجري محادثات مع شركة Baidu الصينية.. لهذا السبب


أفادت تقارير أن شركة "Apple" أبل أجرت محادثات مع شركة Baidu المالكة لمحرك البحث الرئيسي بالصين، وذلك بشأن الذكاء الاصطناعي لأجهزتها.

 

شركة Neuralink تدعي أن شرائحها المزروعة في الدماغ تعالج عمى القرود 

 

في تطور جديد لشركة Neuralink المملوكة لرجل الأعمال، إيلون ماسك، ادعى أن الشركة يمكنها إعادة البصر لدى القرود.  


حصة سام ألتمان في Reddit ترتفع إلى أكثر من 613 مليون دولار 


ارتفعت حصة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI في تطبيق التواصل Reddit بأكثر من 200 مليون دولار إلى أكثر من 613 مليون دولار بعد طرح الاكتتاب العام للشركة لأول مرة.


الحكومة الأمريكية تتهم أبل بالاحتكار غير القانوني للهواتف الذكية 

 

اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة أبل بإدارة احتكار غير قانوني لسوق الهواتف الذكية، وذلك ضمن دعوى قضائية موسعة رفعتها الوزارة ضد الشركة لمكافحة الاحتكار.

 

ثورة جديدة.. تقارير تشير إلى قرب إطلاق GPT-5 

 

أحدث الإعلان عن أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT ثورة تكنولوجية كبرى، استطاعت أن تغير المفهوم التقليدي للسوق العالمية مع تغيرات في معظم مناحي الحياة آخذة في الاطراد، ومع ذلك فإن النسخة المُطورة من ChatGPT ستنطلق قريبًا.

 

جيف بيزوس مؤشر بلومبيرج للمليارديرات إيلون ماسك الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي

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