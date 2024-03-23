أخبار التكنولوجيا|جيف بيزوس يتجاوز ثروة إيلون ماسك من جديد.. وأبل تجري محادثات مع Baidu الصينية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





تفوق رجل الأعمال جيف بيزوس على نظيره إيلون ماسك في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، حيث تخطت ثروة بيزوس 202 مليار دولار وفقًا لآخر لتحديث.



أفادت تقارير أن شركة "Apple" أبل أجرت محادثات مع شركة Baidu المالكة لمحرك البحث الرئيسي بالصين، وذلك بشأن الذكاء الاصطناعي لأجهزتها.

في تطور جديد لشركة Neuralink المملوكة لرجل الأعمال، إيلون ماسك، ادعى أن الشركة يمكنها إعادة البصر لدى القرود.



ارتفعت حصة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI في تطبيق التواصل Reddit بأكثر من 200 مليون دولار إلى أكثر من 613 مليون دولار بعد طرح الاكتتاب العام للشركة لأول مرة.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة أبل بإدارة احتكار غير قانوني لسوق الهواتف الذكية، وذلك ضمن دعوى قضائية موسعة رفعتها الوزارة ضد الشركة لمكافحة الاحتكار.

أحدث الإعلان عن أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT ثورة تكنولوجية كبرى، استطاعت أن تغير المفهوم التقليدي للسوق العالمية مع تغيرات في معظم مناحي الحياة آخذة في الاطراد، ومع ذلك فإن النسخة المُطورة من ChatGPT ستنطلق قريبًا.