جيف بيزوس يتجاوز ثروة إيلون ماسك من جديد ..كم تبلغ؟

تفوق رجل الأعمال جيف بيزوس على نظيره إيلون ماسك في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، حيث تخطت ثروة بيزوس 202 مليار دولار وفقًا لآخر لتحديث.

وتراجعت ثروة إيلون ماسك حاليًا إلى 185 مليار دولار، بعدما احتفظ لفترة طويلة بلقب أغنى شخص على الكوكب، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم.

وكان إيلون ماسك قد خسر أكثر من 40 مليار دولار من ثروته خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي وكذلك بداية العام الحالي 2024.

كما يقترب أيضًا مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms، من ثروة ماسك، حيث تبلغ ثروته في الوقت الحالي 181 مليار دولار.

وباع جيف بيزوس في شهر فبراير الماضي 12 مليون سهم من شركة أمازون، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يبيع فيها الملياردير أسهمه بالشركة منذ عام 2021.

ويتربع حاليًا على عرش أغنياء العالم بثروة تبلغ 230 مليار دولار، رجل الأعمال برنارد أرنو، ويليه جيف بيزوس.