شركة Neuralink تدعي أن شرائحها المزروعة في الدماغ تعالج عمى القرود

في تطور جديد لشركة Neuralink المملوكة لرجل الأعمال، إيلون ماسك، ادعى أن الشركة يمكنها إعادة البصر لدى القرود.

وعلى منصة X قال إيلون ماسك، إن شركته Neuralink مكنت القرود العمياء من الرؤية باستخدام تقنية شرائح الدماغ الخاصة بها.

وقال الملياردير أيضًا إن منتج Neuralink سيُطلق عليه اسم Blindsight، مضيفًا أن الدقة ستكون منخفضة في البداية، مثل "رسومات نينتندو المبكرة"، لكنها قد تتجاوز الرؤية البشرية العادية في المستقبل.

وأكد ماسك أنه "لم يمت أي قرد أو أصيب بجروح خطيرة بسبب شرائح Neuralink "، مضيفًا أن "زرع Blindsight يعمل بالفعل في القرود".

وكانت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء (FDA) قد وافقت ، على أول تجربة للشركة في مايو من العام الماضي.