عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شركة Neuralink تدعي أن شرائحها المزروعة في الدماغ تعالج عمى القرود

شركة Neuralink المملوكة
شركة Neuralink المملوكة لـ إيلون ماسك

في تطور جديد لشركة Neuralink المملوكة لرجل الأعمال، إيلون ماسك، ادعى أن الشركة يمكنها إعادة البصر لدى القرود.   

 

وعلى منصة X قال إيلون ماسك، إن شركته Neuralink مكنت القرود العمياء من الرؤية باستخدام تقنية شرائح الدماغ الخاصة بها. 

 

وقال الملياردير أيضًا إن منتج Neuralink سيُطلق عليه اسم Blindsight، مضيفًا أن الدقة ستكون منخفضة في البداية، مثل "رسومات نينتندو المبكرة"، لكنها قد تتجاوز الرؤية البشرية العادية في المستقبل.

 

وأكد ماسك أنه "لم يمت أي قرد أو أصيب بجروح خطيرة بسبب شرائح Neuralink "، مضيفًا أن "زرع Blindsight يعمل بالفعل في القرود".

 

وكانت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء (FDA) قد وافقت ، على أول تجربة للشركة في مايو من العام الماضي.

شركة Neuralink إيلون ماسك القرود زرع Blindsight القرود العمياء شرائح Neuralink

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

إن شاء الله بسيطة.. شوبير يعلق على إصابة إمام عاشور

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا| صور

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

ترشيحاتنا

عصام صاصا: أنا موجود بالشارع أكتر من ويجز.. وأرقامي عدت الهضبة ونمبر وان

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وائل حمدي: أكرم حسني أضاف تعليقات كوميدية في مسلسل بابا جه

علم الجريمة فيه اختراعات.. صاحب تريند أسد البراءات يكشف أغرب القضايا

الحوثي: 11 غارة أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء

خلع في الكتف.. تفاصيل إصابة إمام عاشور بعد الإشاعات المبدئية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ