حصة سام ألتمان في Reddit ترتفع إلى أكثر من 613 مليون دولار

ارتفعت حصة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI في تطبيق التواصل Reddit بأكثر من 200 مليون دولار إلى أكثر من 613 مليون دولار بعد طرح الاكتتاب العام للشركة لأول مرة.

وقفزت أسهم شركة التواصل Reddit بنسبة 48% في تعاملات بورصة نيويورك لتغلق عند 50.44 دولار للسهم، حيث يمتلك سام ألتمان - وهو من بين أكبر المساهمين في Reddit - سيطرة على 7.6% من الأسهم القائمة بعد الطرح.

وقبل ظهور شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT، كان ألتمان معروفًا كمستثمر في الشركات الناشئة ورئيسًا لشركة Y Combinator، وهو المنصب الذي تركه في عام 2019.

وتتضمن محفظته الاستثمارية حصصًا سابقة أو حالية في Airbnb وUber وInstacart وStripe وAsana.

وفي عام 2014، قاد سام ألتمان جولة تمويل Reddit بقيمة 50 مليون دولار، وفي عام 2021، استثمر ما مجموعه 60 مليون دولار على جولتين تمويليتين.

ومؤخرًا، أخذ الصراع بين قطبي التكنولوجيا، الملياردير إيلون ماسك - مالك منصة X- ، وسام ألتمان في الصعود بسبب الخلاف على شركة OpenAI، حيث رفع ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI ورئيسها التنفيذي، مدعيًا أن الشركة قد انحرفت عن مهمتها الأصلية وانتهكت عقدها.

ومن ناحيته، قرر ألتمان إحراج ماسك بعدما نشر رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما على الملأ، كما قال إن ماسك لم يتوقع أن تحقق OpenAI هذا النجاح، لذلك قرر الانسحاب منها.