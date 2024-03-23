تقارير: أبل تجري محادثات مع شركة Baidu الصينية.. لهذا السبب

أفادت تقارير أن شركة "Apple" أبل أجرت محادثات مع شركة Baidu المالكة لمحرك البحث الرئيسي بالصين، وذلك بشأن الذكاء الاصطناعي لأجهزتها.

وحسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فإن عقدت مباحثات أولية مع Baidu حول استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركة ودمجها في أجهزة أبل في الصين.

وارتفعت أسهم شركة Baidu المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 5٪ في تداولات ما قبل السوق.

وفقًا لوكالة "رويترز" فإن شركة أبل قد تحتاج إلى شريك في الصين للتغلب على العقبات التنظيمية التي تفرضها الدولة على شركات التكنولوجيا وخاصة الشركات الأجنبية.

وكانت أشخاص مطلعين قد صرحوا لوكالة “بلومبرج” بأن أبل تجري محادثات مع شركة جوجل؛ من أجل دمج أداة الذكاء الاصطناعي وروبوت الدردشة Gemini في هواتف آيفون.

وأضافت المصادر أن المفاوضات تدور حول الحصول على ترخيص متعلق باستخدام Gemini لبعض الميزات الجديدة القادمة إلى برامج آيفون هذا العام.

وأوضحت المصادر لـ بلومبرج أنه لم يتم تحديد الشروط أو العلامة التجارية لاتفاقية الذكاء الاصطناعي أو كيفية تنفيذها.