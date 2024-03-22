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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ثورة جديدة.. تقارير تشير إلى قرب إطلاق GPT-5

تقارير تكشف عن قرب
تقارير تكشف عن قرب إطلاق GPT-5

أحدث الإعلان عن أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT ثورة تكنولوجية كبرى، استطاعت أن تغير المفهوم التقليدي للسوق العالمية مع تغيرات في معظم مناحي الحياة آخذة في الاطراد، ومع ذلك فإن النسخة المُطورة من ChatGPT ستنطلق قريبًا. 

كشفت تقارير أن الإصدار الأحدث من نموذج ChatGPT سيتم إطلاقه قريبًا، حيث من المتوقع أن يحقق GPT-5 نقلة نوعية كبيرة. 

وفقًا لموقع Business Insider، فمن المحتمل أن تطلق شركة OpenAI النموذج الأحدث GPT-5 في منتصف العام الحالي 2024، مع بداية فصل الصيف. 

كشف مصدران مجهولان قريبان من الشركة أن بعض عملاء المؤسسات قد تلقوا مؤخرًا عروضًا توضيحية لـ GPT-5 وتحسينات تتعلق بـ ChatGPT، والذي سيكون بمثابة نموذج لغة كبير (LLM) يمكنه قبول النص أو الإدخال المرئي المشفر. 

بحسب Business Insider، فإن شركة OpenAI لا تزال تقوم بتدريب GPT-5، وبمجرد اكتمال هذه العملية، سيخضع النموذج لاختبار الأمان الداخلي لتحديد ومعالجة أي مشكلات قبل إصداره العام، وقد يتأخر تاريخ الإصدار اعتمادًا على مدة عملية اختبار الأمان.

كان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI قد أدلى بتصريح غامض حول طبيعة GPT-5، وذلك في مقابلة مع ليكس فريدمان، باحث الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومقدم برنامج للبث الصوتي. 

ChatGPT الذكاء الاصطناعي GPT 5 شركة OpenAI سام ألتمان

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