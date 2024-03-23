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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد عرض أول حلقة من مسلسل خالد نور وولده نور

خالد نور ووالده نور
خالد نور ووالده نور خالد

تذاع  الحلقة الاولي من مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد  ” ، يوم الثلاثاء القادم ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر. 

ومن المقرر إذاعة الحلقة الاولي من مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” ، بداية من 16 رمضان فى تمام الساعة التاسعة مساءًا . 

المسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.  

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طرح برومو جديد لمسلسل خالد نور وولده

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد .

خالد نور وولده نور خالد شريف رمزي كريم محمود عبد العزيز مسلسل خالد نور وولده نور خالد منصة شاهد

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