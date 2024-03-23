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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن l منى زكي تتحدث عن علاقتها بـ أحمد حلمي .. أحمد العوضي: الناس تعتبرني واحد منهم..3 زيجات فى حياة أحمد رمزي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

أحسن راجل في حياتي.. منى زكي تتحدث عن علاقتها بـ أحمد حلمي|فيديو

تحدثت الفنانة منى زكي عن حبها لـ أحمد حلمي خلال حلولها ضيفة على بودكاستBigTime.

قالت:" انا وأحمد حلمي بنبوس بعض يوميا، والعلاقات الزوجية بعد ٢٠ سنة رائعة وأحمد أحسن راجل في حياتي بعد والدي.

أحمد العوضي: الجمهور بيعتبرني واحد منهم l خاص

كشف الفنان أحمد العوضي عن كواليس اختياره مسلسل “ حق عرب ”، والذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري .

وقال أحمد العوضي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : المشاهدون يعتبرونني واحدا منهم  ، فأنا أنتمي إليهم وأتحدث بلسان حالهم ،  وحين قررت هذا العام تقديم  عمل ينتمي  الدراما الشعبية ، كان لابد وان  يكون العمل والقصة مختلفين تمامًا عن ما قدمته قبل ذلك ، فابحت دائماً عن القصة الجيدة والجديدة ، وهذا ما وجدته في مسلسل " حق عرب " .

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 14 .. سلمي أبو ضيف تتزوج من رجل أعمال

طرحت منصة شاهد vip الحلقة 14 من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، وذلك قبل عرضه على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة . 

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنها زواج شيماء “ سلمي أبو ضيف ”، من رجل الأعمال الذي يعمل مع خالها .

أشغال شقة الحلقة 14 .. مي كساب تزور عقد إيجار شقة هشام ماجد

طرحت منصة شاهد vip ، الحلقة 14 من مسلسل “ أشغال شقة " ، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي ويقوم ببطولته هشام ماجد. 

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل “ أشغال شقة ” ، العديد من الأحداث ، ومنها قيام مساعد حمدي “ مصطفي غريب ” ، باحضار عاملة جديدة  “ مي كساب ” لمنزل حمدي وياسمين ، الا انه قامت بتزوير عقد إيجار للشقة ، وحاولت طردهم منها . 

أشغال شقة الحلقة 14 .. مي كساب تزور عقد إيجار شقة هشام ماجد

أحسن راجل في حياتي.. منى زكي تتحدث عن علاقتها بـ أحمد حلمي|فيديو

ذكرى ميلاد أحمد رمزي..عمر الشريف سبب دخوله الفن و3 زيجات فى حياته

يوافق اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل  أحمد رمزي ، والذي يعد واحد من أهم الممثلين فى تاريخ السينما المصرية . 

 ولد الفنان أحمد رمزي  لأب مصري وأم إسكتلندية، وعاش فى مدينة الأسكندرية لفترة ، وقد درس في مدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، ثم التحق بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه بعد انشغل بالعمل فى الفن .

تعرف على موعد عرض أول حلقة من مسلسل خالد نور وولده نور

تذاع  الحلقة الاولي من مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد  ” ، يوم الثلاثاء القادم ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر. 

ومن المقرر إذاعة الحلقة الاولي من مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” ، بداية من 16 رمضان فى تمام الساعة التاسعة مساءًا . 

 

 

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أخبار الفن l منى زكي تتحدث عن علاقتها بـ أحمد حلمي .. أحمد العوضي: الناس تعتبرني واحد منهم..3 زيجات فى حياة أحمد رمزي

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