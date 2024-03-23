أحمد العوضي: الجمهور بيعتبرني واحد منهم l خاص

كشف الفنان أحمد العوضي عن كواليس اختياره مسلسل “ حق عرب ”، والذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري .

وقال أحمد العوضي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : المشاهدون يعتبرونني واحدا منهم ، فأنا أنتمي إليهم وأتحدث بلسان حالهم ، وحين قررت هذا العام تقديم عمل ينتمي الدراما الشعبية ، كان لابد وان يكون العمل والقصة مختلفين تمامًا عن ما قدمته قبل ذلك ، فابحت دائماً عن القصة الجيدة والجديدة ، وهذا ما وجدته في مسلسل " حق عرب " .

شارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، وفاء عامر ، وليد فواز، رياض الخولى،دينا فؤاد، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 6، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 6 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.