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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

أحمد العوضي: حق عرب مختلف عن أعمالي السابقة وأحداثه غير متوقعة.. خاص

أحمد العوضي
أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي عن كواليس اختيار مسلسله الجديد " حق عرب "، الذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي .

وقال أحمد العوضي في تصريحات خاصة لصدى البلد : اختيار عمل درامي اخوض من خلاله الماراثون الرمضاني  كان بمثابة  مسؤولية كبيرة ، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الإسكندراني في دور العرض السينمائية .

واستكمل أحمد العوضي حديثه قائلا :  سيناريو مسلسل “ حق عرب “  واختلافه عما قدمت قبل ذلك حمسني لاختياره وقررت تقديمه فأحداث العمل ” سخنة " منذ الحلقة الأولي،  والأحداث مليئة بالصراعات وغير متوقعة .

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يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 6، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 6 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.

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