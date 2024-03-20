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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسني برفقة رامي صبري عبر إنستجرام: «صداقة عُمر.. واستنوا حاجة حلوة»

تامر حسني ورامي صبري
تامر حسني ورامي صبري

نشر الفنان تامر حسني صورة تجمعه بالفنان رامي صبري عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب تامر حسني: "صداقة عمر يمكن مكانتش باينه ، بس رمضان کریم ودايماً بييجي بمشاعره الطيبة وإن شاء الله الصداقة دي مکملة طول العمر واستنوا حاجة حلوة مننا إن شاء الله تليق بيكم".

ونشر الملحن محمد رحيم، صورة له مع الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرا فيها داخل الاستوديو وهما يسجلان أغنية لهما. 

وكتب محمد رحيم في تعليقه على الصورة: «انتظرونا قريبًا إن شاء الله مع أخي نجم الجيل تامر حسني»، ولم يكشف أي تفاصيل حول الأغنية. 

تامر حسني يا نهار أبيض

من جهة أخرى، أعلن المطرب تامر حسني عن سبب تأجيله لأغنية يانهار أبيض، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر على صفحته: "يا شباب يا جميل ، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن أغنية “يا نهار أبيض”.. الحقيقة إن أغنية “يا نهار أبيض” محتاجة توقيت أفضل يوسع لها علشان تنتشر صح، فتم تحويلها لأغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين".

وأضاف: "الأغنيات هيبقوا 2 أو 3 عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات و أحزان الشتا اللي كأبتكم بيها".

 

وتابع: “مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فـ إن شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم و بمنتهى الصراحة.. كل حد فيكم يقولي أكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً”.

طرح ألبوم هرمون السعادة

وكان تامر حسني قد أعلن عن طرح ألبوم "هرمون السعادة" بشكل كامل على جميع المنصات الرقمية.

الفنان تامر حسني الفنان رامي صبري الملحن محمد رحيم المطرب تامر حسنى

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