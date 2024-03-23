سفرة رمضان| أصابع كفتة الدجاج المشوية

أصابع كفتة الدجاج المشوية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان.

قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل أصابع كفتة الدجاج المشوية، فيما يلي…

مقادير أصابع كفتة الدجاج المشوية

2 حبة كبيرة بصل، ارباع

1 حبة فلفل اخضرحلو، ارباع

1 حبة فلفل احمر حلو، ارباع

2 قرن فلفل اخضر

4 فص ثوم

2 حبة متوسطة جزر مبروش

1 كيلو فيلية دجاج، مقطع

150 جرام لية، مقطعة

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سماق

1 ملعقة كبيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة صغيرة بهار مشكل

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة شطة مجروش

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة كبيرة برش الليمون

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان

نصف كوب دقيق

1كوب بقدونس مفروم



للترطيب:

1 ملعقة كبيرة شطة سائلة

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 رشة فلفل اسود

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم



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