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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سفرة رمضان| أصابع كفتة الدجاج المشوية

أصابع كفتة الدجاج
أصابع كفتة الدجاج المشوية

أصابع كفتة الدجاج المشوية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان.

قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل أصابع كفتة الدجاج المشوية، فيما يلي…

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مقادير أصابع كفتة الدجاج المشوية

2 حبة كبيرة بصل، ارباع
1 حبة فلفل اخضرحلو، ارباع
1 حبة فلفل احمر حلو، ارباع
2 قرن فلفل اخضر
4 فص ثوم
2 حبة متوسطة جزر مبروش
1 كيلو فيلية دجاج، مقطع
150 جرام لية، مقطعة
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة كبيرة سماق
1 ملعقة كبيرة كزبرة
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة هيل
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1 ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة شطة مجروش
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة كبيرة برش الليمون
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان
نصف كوب دقيق
1كوب بقدونس مفروم


للترطيب:
1 ملعقة كبيرة شطة سائلة
ربع ملعقة صغيرة ملح
1 رشة فلفل اسود
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
 

https://www.instagram.com/reel/C4vGtF9s4wg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

أصابع كفتة الدجاج المشوية طريقة عمل أصابع كفتة الدجاج المشوية مقادير أصابع كفتة الدجاج المشوية الشيف منال العالم كفتة الدجاج

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