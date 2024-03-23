عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: مد العمل لفترة مسائية بمبادرة«فحص المقبلين على الزواج» خلال شهر رمضان

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مد العمل بالفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 10.30 مساءً.

ربنا يديكي الصحة وتعملي ألذ أكل في الكوكب.. داليا البحيري توجّه رسالة لـ«جدتها»

الصحة: تكريم 3 فرق طبية من العاملين بمبادرة الكشف المبكر والأورام بالفيوم ودمياط

ونوه «عبدالغفار» مجددًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل إتمام إجراءات الزواج، بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

الصحة : حريصون على إمداد المواطنين بالمعلومات

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني :
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

الصحة الجمهورية 100 مليون صحة رمضان المبارك الزواج الفترة الصباحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

يحتاج لتدخل جراحي..طبيب إمام عاشور يفجر مفاجأة بشأن إصابته

ترشيحاتنا

مدبولي يستعرض تفعيل مركز الزراعات التعاقدية وتطبيقها على القمح والقصب والبنجر

دعاء اليوم 13 من رمضان.. 5 كلمات تجعله نهار جبرك وتسخر لك الخير

بعد زيادة أسعار البنزين.. حول سيارتك إلى غاز بالتقسيط وبدون فوائد

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة؟ الإفتاء تجيب

مزاد الفنون الإسلامية.. بيع لوحة من الرخام الأموي المنحوت

تقلبات حادة وسريعة|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة وأولادها| تفاصيل

قريبا.. إطلاق سيارات كهربائية رخيصة الثمن| تفاصيل

BMW تعود للأزرار بدل اللمس في سيارتها الجديدة Klasse X.. ما السبب؟

آيتن عامر تتعرض لحملة هجوم| بماذا ردت.. وما السبب؟

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ