ربنا يديكي الصحة وتعملي ألذ أكل في الكوكب.. داليا البحيري توجّه رسالة لـ«جدتها»

بمناسبة عيد الأم

نشرت الفنانة داليا البحيري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها برفقة جدتها وحيوانها الأليف تهنئها بمناسبة عيد الأم.

وكتبت داليا: كل سنة وانتي طيبة يا أجمل أم وأحلي تيتة في الدنيا ربنا يخليكي لينا ويبارك في صحتك وعمرك وتفضلي فوق راسنا وتعمليلنا أحلي وأطعم وألذ أكل في الكوكب ..بحبك يا امي.



يذكر أن داليا البحيري شاركت في مسلسل "بدون مقابل" وكان من المقترح عرضه خلال السباق الرمضاني 2024 ولكن تم تأجيله ويضم عددًا كبيرًا من النجوم علي رأسهم هاني رمزي وداليا البحيري ووفاء عامر وعمرو عبد الحليل وخالد سليم ونسرين طافش ومن إخراج جمال عبد الحميد .