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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

تطورات جديدة ومفاجأة في قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، حيث حصل موقع “صدى البلد” على خطاب بخط يد سائق أوبر المتهم في الواقعة يكشف فيه تفاصيل مثيرة.

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أول رسالة من سائق أوبر من داخل محبسه

ودون سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع خطابا جاء به: «أختي حبيبتي وأمي الثانية، كل سنة وانتي طيبة وكل عيد أم وانتي طيبة وصحة وسلامة وإن شاء الله السنة الجاية تكوني في أطيب حال وحشتيني كتير وكان نفسي أكون معاكي أجيبلك هدية عيد الأم».

وأضاف سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، خلال رسالته التي حصل عليها “صدى البلد”: «ماتنسيش تجيبي لـ تيتا هدية عيد الأم وقوللها دي مني أنا، ومتزعلش مني خالص والله العظيم ماليش ذنب بس أعمل أيه قدر ربنا قدر الله ما شاء فعل».

وتابع: «عشان خاطر ربنا لو ينفع تروحي انتي للبنت وتترجيها وتطمني عليها هتقدري انتي وهي لو اتنازلت هيكون الموضوع خلص والله العظيم أنا مش قادر ومعملتش حاجة».

واستكمل السائق المتهم بواقعة حبيبة الشماع: «خدي عيالي وروحي يمكن قلبها يحن، ورحمة أمك اعملي حاجة أنا مش قادر وهعمل في نفسي حاجة وربنا يعلم اليوم بيعدي إزاي وسلامي لكل الأهل والعيال وحشتني كتير والله ربنا يخليكوا ليا يارب ياحبيبتي».

واختتم سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: «أنا مش وحش والله العظيم متزعليش مني يا أختي، العربية والرخصة والفيزا في القسم وربنا يعينك يا أختي».

وأكدت شقيقة سائق أوبر بعد زيارته في محبسه أنه لم يعلم حتى الآن بوفاة حبيبة الشماع، وأنها أخبرته داخل محبسه بالتطورات الأخيرة بعد تدوينه الخطاب، وظل يبكي حتى انتهت الزيارة.

وكان الدكتور محمد، أمين محامي حبيبة الشماع، قال إن النيابة العامة قررت إحالة المتهم بمحاولة خطف موكله إلى محكمة الجنايات.

وأكد الدكتور محمد أمين، محامي حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، أن جهات التحقيق قررت استدعاء ممثل شركة أوبر بالقاهرة، للاستماع إلى أقواله في تعيين المتهم بالشركة، رغم سابقة اتهامه بقضية مخدرات سابق.

وكشف محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق أن تحليل المخدرات الذي أجرته النيابة للمتهم ثبتو إيجابيته.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف واغتصاب حبيبة الشماع فتاة الشروق 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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