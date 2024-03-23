وزير خارجية الظل البريطاني يطالب بنشر مذكرة تتحدث عن انتهاكات إسرائيل

حث وزير خارجية حكومة الظل في المملكة المتحدة ديفيد لامي، وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون على نشر بيان المشورة القانونية الرسمية لوزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، وفق ما ذكرت صحيف “الجارديان” البريطانية.

وتأتي خطوة لامي في الوقت الذي تم فيه منح الإذن لمجموعتين من مجموعات حقوق الإنسان بعقد جلسة استماع شفهية لطلب مراجعة قضائية حول رفض الحكومة حظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وذكر لامي: "بالنظر إلى خطورة الوضع في غزة، ودرجة الاهتمام العام والبرلماني، والمخاطر التي تهدد مصداقية نظام ضوابط التصدير في المملكة المتحدة، فإن هناك حجة مقنعة لنشر المشورة القانونية للحكومة".

وقال لامي إنه ينبغي منح تراخيص تصدير الأسلحة إذا "كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".