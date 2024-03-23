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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سميرة سعيد تحيي حفل عيد الفطر في بيروت 13 أبريل

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تستعد الفنانة سميرة سعيد، لإحياء حفل غنائي ساهر في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 13 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر. 

حفل سميرة سعيد 

أعمال سميرة سعيد

كانت  سميرة سعيد طرحت أغنية جديدة بعنوان فن التغافل وذلك فى منتصف شهر فبراير الماضي، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.  

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع ماهر الملاخ.

 

سميرة سعيد تطرح كان

وطرحت سميرة سعيد، أولى أغنياتها في 2024 بعنوان "كان" ، عبر قناتها على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

أغنية كان من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

تم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

ومن المقرر أن يتبع أغنية "كان" أكثر من أغنية ، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة ، وأفكار وموضوعات جديدة ، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.

سميرة سعيد الفنانة سميرة سعيد بيروت لبنان أعمال سميرة سعيد

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