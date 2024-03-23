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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 13.. السلطان الجديد يتحدى حسن الصباح|صور

صدى البلد

شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل الحشاشين، اختيار السلطان السلجوقي الجديد وهو الابن الأكبر للسلطان ملك شاه الذي قتله الحشاشين في نهاية الحلقة الماضية. 

 

 وقع خلاف بين أبناء ملك شاه ولكن ابنه الأكبر برقياروك انتصر وحل أزمته مع شقيقه الأصغر وتولى السلطنة مكان والده. 

 

استفزّ حسن الصباح السلطان الجديد الذي يلعب دوره عمر الشناوي برسالة تهديد في مخدعه ما دفعه لشن حمله على أتباعه والتخلص من عدد كبير منهم ما ينذر بصراع قادم بين الطرفين. 

 

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watchit مسلسل لحظة غضب الذي يعرض عبر الانترنت فقط، ومن بعده مسلسل المعلم. 

 

 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

 

الحشاشين أحمد عبد الوهاب الاعلى مشاهدة السلطان السلجوقي بيتر ميمي حسن الصباح عبدالرحيم كمال

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