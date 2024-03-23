نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف.. شاهد

كن جوادا في الشهر الكريم.. فضل الإنفاق وإفطار الصائم خلال رمضان

متى ليلة القدر 2024 ؟.. موعدها وكيف نفوز بها والدعاء المأثور فيها



لماذا يجب صلاة التراويح في رمضان؟.. الإفتاء توصي بالمحافظة عليها لـ10 أسباب

فعل كان يكثر منه النبي والصحابة في رمضان .. علي جمعة يوضحه



احذر.. فعل يضيع ثواب صومك دون أن تدري