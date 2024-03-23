كن جوادا في الشهر الكريم.. فضل الإنفاق وإفطار الصائم خلال رمضان

قال الشيخ السيد مرعي، الواعظ بالأزهر الشريف، إن الإسلام حثنا على البذل والعطاء والجود والسخاء، فقال- تعالى-: (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ).

وأضاف السيد مرعي، في فيديو لصدى البلد، أن النبي الكريم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن.

وأشار إلى أن إطعام الطعام من أعظم الطاعات ومن أجل القربات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، كما قال النبي (من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا).

وتابع: يا بشرى لمن أطعم صائما، كما قال النبي (صنائع المعروف تقي مصارع السوء) وقال النبي (صدقة السر تطفئ غضب الرب).