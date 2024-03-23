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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2024| النمسا تسجل أسرع هدف في تاريخ المباريات الدولية

النمسا وسلوفاكيا
النمسا وسلوفاكيا

نجح منتخب النمسا في تسجيل أسرع هدف في تاريخ المباريات الدولية وذلك في مرمى سلوفاكيا، على ملعب تيهلني بولي في مدينة براتيسلافا السلوفاكية، ضمن تحضيرات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ونجح كريستوف باومغارتنير في تسجيل أسرع هدف في تاريخ المباريات الدولية في الثانية 6 من انطلاق المباراة، وأضاف اندرياس ويمان الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بهذا النتيجة.

وتأهل منتخب النمسا إلى يورو 2024 بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة F بالتصفيات الأوروبية برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بلجيكا المتصدرة، وضمت نفس المجموعة منتخب السويد الذي حل ثالثاً، ثم منتخب أذربيجان الرابع وإستونيا الخامسة.

ونجح كذلك منتخب سلوفاكيا من بلوغ اليورو بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة J برصيد 22 نقطة بفارق 8 نقاط عن البرتغال المتصدرة، وودعت تلك المجموعة منتخبات لوكسمبورج وأيسلندا والبوسنة والهرسك وليشتنشتاين.

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