عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بقرمشة الجاهزة.. طريقة عمل لقمة القاضي

لقمة القاضي
لقمة القاضي

تعد لقمة القاضي من أشهى الحلويات الشرقية التى يمكن تقديمها فى شهر رمضان، ولكن تجد بعض النساء صعوبة فى إخراجها بنفس مذاق الأنواع الجاهزة.

نعرض لكم طريقة عمل لقمة القاضي وسر قرمشتها، وذلك من خلال وصفة الشيف سالي فؤاد.

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مقادير لقمة القاضي
كوب ماء فاتر 
ملعقة صغيرة خميرة فورية ملعقة صغيرة سكر
2 كوب دقيق
رشة ملح 
رشة فانيلا 
ملعقة كبيرة نشا 
شربات جاهز سميك
التزيين"
سكر بودرة منخول
قرفة

طريقة عمل لقمة القاضي
* فى بولة كبيرة أو العجان الكهربائي ضعي الماء مع الخميرة والسكر واعجنيهم جيدا ثم اتركيها قليلا حتى تعمل الخميرة.

* أضيفي الدقيق مع رشة ملح والفانيلا وقلبيها جيدا حتى تتكون عجينة متجانسة و اتركيها مغطاة فى مكان دافئ لمدة ساعة حتى تخمر .

* اقليها في زيت غزير حتى تاخذ اللون الذهبي الفاتح ثم اتركيها قليلا حتى تبرد ثم اقليها مرة اخرى عند التقديم ثم رشي عليها التحلية المفضلة مثل رشة قرفة وسكر بودرة او شربات حسب الرغبة وقدمي لقمة القاضي باردة.

لقمة القاضى الشيف سالى فؤاد الحلويات الشرقية شهر رمضان سكر بودرة مقادير لقمة القاضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

شوف بكام.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم اليوم بعد هبوط الأعلاف

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

موضوعات متعلقة

تأخرت عليه فى الغدا.. لن تتوقع ما فعله رجل هندي مع زوجته

للنساء فقط .. هذه العلامات تحتم زيارتك لطبيب فورا

احم نفسك من الإصابة بالبواسير بهذه النصائح

يحارب البكتيريا ويقوي الذاكرة .. فوائد متعددة لمشروب شهير ورخيص

عصير رخيص يعالج هشاشة العظام والقلب

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

ترشيحاتنا

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

مقصدتش أسيء إليه .. انتصار تكشف عن موقف مثير مع محمد رمضان

«النار كلت دورين».. معاينة النيابة تكشف ملابسات حريق باخرة نيلية بالجيزة| فيديو

حملة عبدالحليم علام تعلن فوزه بمنصب نقيب المحامين

هل تنخفض أعداد الملتحقين بالكليات النظرية في تنسيق الجامعات 2024.. خبير يوضح

30 أسيرا «مؤبد» مقابل كل جُندية.. تفاصيل جديدة بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

تأخرت عليه فى الغدا.. لن تتوقع ما فعله رجل هندي مع زوجته

للنساء فقط .. هذه العلامات تحتم زيارتك لطبيب فورا

نجوم الفن في عزاء والدة رانيا فريد شوقي .. صور وفيديو

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ