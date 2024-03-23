بقرمشة الجاهزة.. طريقة عمل لقمة القاضي

تعد لقمة القاضي من أشهى الحلويات الشرقية التى يمكن تقديمها فى شهر رمضان، ولكن تجد بعض النساء صعوبة فى إخراجها بنفس مذاق الأنواع الجاهزة.

نعرض لكم طريقة عمل لقمة القاضي وسر قرمشتها، وذلك من خلال وصفة الشيف سالي فؤاد.

مقادير لقمة القاضي

كوب ماء فاتر

ملعقة صغيرة خميرة فورية ملعقة صغيرة سكر

2 كوب دقيق

رشة ملح

رشة فانيلا

ملعقة كبيرة نشا

شربات جاهز سميك

التزيين"

سكر بودرة منخول

قرفة

طريقة عمل لقمة القاضي

* فى بولة كبيرة أو العجان الكهربائي ضعي الماء مع الخميرة والسكر واعجنيهم جيدا ثم اتركيها قليلا حتى تعمل الخميرة.

* أضيفي الدقيق مع رشة ملح والفانيلا وقلبيها جيدا حتى تتكون عجينة متجانسة و اتركيها مغطاة فى مكان دافئ لمدة ساعة حتى تخمر .

* اقليها في زيت غزير حتى تاخذ اللون الذهبي الفاتح ثم اتركيها قليلا حتى تبرد ثم اقليها مرة اخرى عند التقديم ثم رشي عليها التحلية المفضلة مثل رشة قرفة وسكر بودرة او شربات حسب الرغبة وقدمي لقمة القاضي باردة.