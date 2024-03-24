أهم الأخبار|قصف وزارة الدفاع الإسرائيلية.. وفاة الفنان محمد قشطة.. تحذير عاجل من الأرصاد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير أهم الأخبار.

ناجي شحاتة لـ صدى البلد: الإخوان والجماعات المتطرفة لا تؤمن بوجود قضاء



أمطار ورياح على هذه المناطق.. وهيئة الأرصاد تُصدر تحذيرًا



إزالة مخالفات كافيه شهير في المعادي.. صور



إصابة 8 في حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي بالجيزة



خالد الغندور يزف بشرى لجماهير الزمالك



وفاة محمد قشطة بعد صراع مع المرض



انتصار: أستعين بـ 13 محاميا بسبب كثرة القضايا المرفوعة ضدي



دعاء يوم 14 رمضان .. يسهل لك كل أمر عسير وصعب



المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

