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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يزف بشرى لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.

وكتب خالد الغندور: رسمياً: لجنة الأندية توافق علي طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته أمام بلدية المحلة بالدوري .

 

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

 

وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

 

 

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.

الزمالك جماهير الزمالك الاعلامي خالد الغندور

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رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة والأهلي أمام مودرن فيوتشر بالدوري


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