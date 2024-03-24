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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 في حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي بالجيزة

سيارة ميكروباص
سيارة ميكروباص

أصيب 8 أشخاص في حادث على الطريق الدائري الاوسطي في الجيزة، حيث تعرض ميكروباص لحادث مروري على الطريق الدائري الاوسطي بنطاق محافظة الجيزة.

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انقلاب ميكروباص على الطريق الاوسطي في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي بإنقلاب سيارة ميكروباص وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة مدعومة بسيارات الإسعاف.

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وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجريت بإشراف أجهزة المباحث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة وإصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم رفع حطام الحادث من قبل أجهزة المرور في الجيزة.

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