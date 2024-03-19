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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. مرتضى منصور يعرض صورة صادمة لـ رانيا يوسف | فيديو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

هاجم مرتضى منصور رامز جلال والبرنامج الخاص به، حيث سأل خلال تواجده أمام مجلس الدولة ممثلات مصر هو في كدة هو أنتم هونتوا على نفسكم وبلغت أستاذ أشرف زكي إزاي رامز يضحك العالم علينا.

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مرتضى منصور يعرض صور صادمة لـ رانيا يوسف

وقال مرتضى منصور، هي الحاجات دي فيها هزار، عبدالناصر زيدان ايده اتكسرت هو ده هزار، واللي بنشوفه - من آمن العقاب - أولا الصور اللي بتتنشر تفطر الناس، تروح أي كوافير تشوف البنات بتتعلم إيه من اللي بتشوفه.

وتابع مرتضى منصور لـ صدى البلد، دي صورة جت على التلفزيون للفنانة رانيا يوسف في رمضان ده يحصل إزاي، في إعلان على المحور متعلق والناس بتشوفه في رمضان، وإزاي يحصل كدة اصلا والناس هتفطر على الصورة.

وأكد مرتضى منصور، الإعلان على محور 26 يوليو في رمضان والناس كلها بتشوفه طيب إزاي كدة تظهر رانيا يوسف بصورة زي دي، اللي لما قبل كدة راحت النيابة قالت لا مكنتش اقصد.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي وتم إحالتها للاختصاص، حيث أكد المستشار مرتضى منصور أن هناك حكما من محكمة الجنايات بأن عضوية هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزورة.

وقد تدخل المستشار مرتضى منصور رئيس النادى السابق، وأكد الجلسة الماضية إن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.

مرتضى منصور اشرف زكي المستشار مرتضى منصور رانيا يوسف مرتضى منصور رئيس النادي السابق

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