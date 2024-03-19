مرتضى منصور لـ الجنايني: أنت فين من خسارة الزمالك أمام الأهلي؟.. فيديو

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هجوما على عمر الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة الخماسية باتحاد كرة القدم وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق متسائلا أين أنت يا عمور من خسارة الزمالك من الاهلي ولماذا لم تخرج تتحدث وتتجاهل غضب كل الجماهير الزملكاوي في الوقت الذي كنت تخرج لتهاجمني وقت مجلسي في حالة حدوث أي خسارة

كما هاجم مرتضى منصور الفنانة رانيا يوسف بسبب صورة لها على لوحة إعلانية وأخرج هاتفه من جيبه وعرضها.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

وأكد مرتضى منصور أن هناك حكما من محكمة الجنايات بأن عضوية هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزورة.

وتدخل مرتضى منصور رئيس النادى السابق، وأكد الجلسة الماضية أن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.