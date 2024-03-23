كان بيدافع عنها .. مسن يطعن طليق ابنته بالطالبية



حاول مسن الدفاع عن ابنته من القـ.تل بعد تعدي طليقها عليها فطعنه طعنة في العين اودت بحياته في منطقة الطالبية.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مقتل شخص طعنا بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة كهربائي وبه آثار طعن بالعين اليسرى

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وطليقته وأثناء محاولته التعدي عليها بسلاح ابيض تدخل والدها للدفاع عنا فغرس السكين بالخطأ في عين المجني عليه أرداه قتيلا جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.