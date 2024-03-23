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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

«النار كلت دورين».. معاينة النيابة تكشف ملابسات حريق باخرة نيلية بالجيزة| فيديو

صدى البلد

كشفت معاينة نيابة قسم الجيزة لحريق باخرة نيلية بكورنيش الجيزة، عن تفاصيل الحادث، والسبب المبدئي لاشتعال النيران.

وأسفرت المعاينة عن أن الباخرة مكونة من 3 طوابق، تقع على مساحة 250 مترًا، ويحتوى الطابق الأول على مطعم وبار (مغلق بسبب شهر رمضان)، والطابق الثاني به مطعم “يوجى"، والطابق الثالث به مطعم وبار “أيكون”.

وتبين أنه كانت هناك أعمال تجديد في مطعم "يوجى" بالطابق الثاني، ونشب الحريق من غرفة التكييف، وامتد سريعا للطابق الثالث ونتج عنه احتراق طابقين بالكامل، قبل أن يتم إخماده. 

كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات نشوب حريق في باخرة نيلية قبل الإفطار، اليوم السبت، حيث تبين أن النيران بدأت من "صالة ديسكو" في الطابق الثاني. 

وأوضحت التحريات أن المكان مغلق في رمضان ولكن العمال كانوا يقومون بعمليات تجديد ديكور لصالة الديسكو قبل حلول العيد، وفي أثناء العمل بصاروخ كهربائي تطاير "شرر" على السجاد، واندلعت النيران وأتت على محتويات الباخرة.

وتابعت التحريات أن النيران امتدت بسرعة؛ بسبب وجود أخشاب وقطع أثاث، والتهمت المكان وتم إخمادها قبل امتدادها لباقي أجزاء الباخرة والمراكب المجاورة.

وبين احتمالية حدوث ماس كهربائي في غرفة التكييف وتطاير شرر من صاروخ كهربائي في أثناء أعمال التجديد؛ قررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية، للكشف عن السبب الحريق، ونقطة بداية اندلاع النيران. 

وأشارت التحريات إلى أن المكان مخالف وغير مكتمل التراخيص، وجارٍ مناقشة مالك الباخرة والعاملين وشهود العيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتوجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى موقع الباخرة، في شارع النيل السياحي بحي العجوزة؛ لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي نشب فيها، ورافقه القيادات الأمنية. 

وأوضح محافظ الجيزة أنه فور ورود إخطار باندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء.

وأكد أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنعت امتداده إلى المراكب النيلية الأخرى دون وقوع أي خسائر. 

وكشفت مصادر أمنية في الجيزة، تفاصيل وتطورات حريق باخرة شارع النيل السياحي، وذلك بعد محاصرة النيران ومنع امتدادها وبدء عمليات التبريد.

وقالت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، إن الحريق لم ينتج عنه خسائر بشرية أو إصابات، وجار معرفة أسباب اندلاع النيران في الباخرة والوقوف على ملابسات الحريق عقب الانتهاء من عمليات التبريد.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء إضافية للمساعدة في السيطرة على حريق باخرة شارع النيل السياحي في الجيزة، وواصلت 7 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة و3 لانشات إنقاذ نهري، ولانش إطفاء كبير، آخر محاولات السيطرة على النيران التي اندلعت في الباخرة النيلية المتواجدة على كورنيش النيل في الجيزة.

من جهته، وصل اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى موقع حريق باخرة نيلية في شارع النيل السياحي في الجيزة، لمتابعة عمليات إخماد الحريق.

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