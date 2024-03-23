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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ألقى بنفسه أمام القطار.. عاطل ينهي حياته بطريقة بشعة بالجيزة

صدى البلد


تخلص عاطل من حياته بطريقة بشعة عقب القاء نفسه على قضبان السكة الحديد ليدهسه القطار بمدينة منشأة القناطر بالجيزة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام قطار بشخص بمنطقة منشأة القناطر شمال المحافظة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود" 40 سنة، عاطل، وبسؤال شقيق المتوفي أفاد بإقدام شقيقه على إنهاء حياته أمام القطار بسبب معاناته من أزمات نفسية ولم يشتبه في وفاته جنائيًا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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