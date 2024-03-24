تعيين الدكتور أحمد عبد الكريم رئيسا تنفيذياً للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"

قرر مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تعيين الدكتور أحمد عبد الكريم عبد النبي رئيس تنفيذيا وعضو منتدب تنفيذي للشركة بدلا من المهندس مجدي محمد مصطفي قطب.

ويشغل الدكتور أحمد عبد الكريم عبد النبي منصب عضو مجلس إدارة شيني.

ووافق مجلس إدارة شركة شيني خلال اجتماعه أمس السبت على تنفيذ قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (16)لسنة 2024 بشأن تعجيل استحقاق العلاوة الدورية السنوية ليصبح الأول من مارس 2024 بدلا من يوليو 2024، وكذلك زيادة الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا ليصبح 6000 جنيها، علي أن يتم عرض الأمر علي الجمعية العامة للاعتماد.

مؤشرات نصف سنوية

وفي فبراير الماضي، أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني) عن تحولها من الربحية إلى الخسائر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.

وأظهرت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، تحقيق خسائر 46.86 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 46.45 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.