عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعيين الدكتور أحمد عبد الكريم رئيسا تنفيذياً للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"

شركة شيني
شركة شيني

قرر مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تعيين الدكتور أحمد عبد الكريم عبد النبي رئيس تنفيذيا وعضو منتدب تنفيذي للشركة بدلا من المهندس مجدي محمد مصطفي قطب.

 ويشغل الدكتور أحمد عبد الكريم عبد النبي منصب عضو مجلس إدارة شيني.

 ووافق مجلس إدارة شركة شيني خلال اجتماعه أمس السبت على تنفيذ قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (16)لسنة 2024 بشأن تعجيل استحقاق العلاوة الدورية السنوية ليصبح الأول من مارس 2024 بدلا من يوليو 2024، وكذلك زيادة الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا  ليصبح 6000 جنيها، علي أن يتم عرض الأمر علي الجمعية العامة للاعتماد. 

 

مؤشرات نصف سنوية 

وفي فبراير الماضي، أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني) عن تحولها من الربحية إلى الخسائر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.

وأظهرت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، تحقيق خسائر 46.86 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 46.45 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

شيني وزارة قطاع الاعمال العام العام المالى الجارى الصناعات الكيماوية أرباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

مصير أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بعد زيادة البنزين والسولار

ترشيحاتنا

بسبب اسم مسلسل.. حورية فرغلي تكشف سبب خلافها مع مصطفى شعبان

إعفاء جزئي من أجرة المواصلات لهذه الفئات بعد زيادة أسعار البنزين| تفاصيل

موسم التعافي.. 14 مسلسلا رمضانيا خاليا من مشاهد التعاطي والتدخين| تعرف عليها

بأقل سعر للزيرو.. سيارة اقتصادية من ميتسوبيشي موديل 2024

الاحتلال يمنع آلاف المسيحيين بالضفة من دخول القدس المحتلة في "أحد الشعانين"

مسئول إسرائيلي: عودة المسيح قريبة بعد احتلال غزة وبناء مستوطنات لليهود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ