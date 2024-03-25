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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مفاجأة لمحبي MG في مصر.. خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024 ..بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوق السيارات المصري يتواجد به الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي كانت قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار ، ولكن الان تم استقرار سعر صرف الدولار مما ادي الي انخفاض أسعار السيارات .

ينتشر بسوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر تلك الإصدارات بمختلف فئاتها الجديدة من أجل تلبية رغبات المواطنين في الحصول علي سيارات ذات تكنولوجيات متطورة من اجل التماشي مع مستقبل السيارات وتوفير اكر قدر من الراحة لسائقها .

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد غير محود من إصدارات الصانع الفرنسي، من ضمنها بيجو 5008 ، وبيجو 3008 ، وبيجو  2008 ، وبيجو 408 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع سعر صرف الدولار خلال هذه الفترة ، وذلك ادي الي حدوث تراجعات بأسعار السيارات الجديدة بعدما قفزت أسعارها بشكل غير متوقع خلال الفترة الماضية .

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافر هذه الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بإمكانيات متطورة ، وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

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