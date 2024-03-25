احذروا الكارثة.. موافي يوجه رسالة قوية لمرضى السمنة

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، رسالة قوية وتحذبر عاجل لمريض السكري الذي يعاني من السمنة، مشيرا إلى أن تدخين السجائر خطرا له.

وأضاف حسام موافي، خلال برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الشريان التاجي وارد أن يضيق بسهولة في حالات مرضى السكر والكوليسترول والسمنة فضلا عن المدخنين.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن يُمنع على المريض ذو الوزن المرتفع مع إصابته بالسمنة والكوليسترول والسكر، تدخين السجائر مطلقا، أو الجلوس بجوار شخص مدخن.