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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

برواية حفص وشعبة ورويس.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح بالجامع الأزهر

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من الجامع الأزهر

أدى آلاف المصلين اليوم الاثنين صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة السادسة عشرة من شهر رمضان الفضيل، وقد جاءوا من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتا العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

وتقدم المصلين الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة الكهف برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سور: الكهف ومريم وطه، برواية شعبة عن الإمام عن عاصم الكوفي، ورواية رويس عن يعقوب الحضرمي، ورواية خلاد عن الإمام حمزة الكوفي.

وأوضح الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، أنه يؤم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور حمادة السيد خطاب، المدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ عيد كامل بركات، مدرس القرارات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ أحمد نور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية. ويؤم المصلين في صلاة فجر الثلاثاء الشيخ عادل محمود، مع التلاوة من سورة طه، تحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).

صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
الجامع الازهر العشاء التراويح شهر رمضان الوافدون

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