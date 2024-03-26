أخبار العالم.. رئيس فنزويلا يعلن إحباط محاولة لاغتياله.. سقوط 15 قتيلا جراء قصف إسرائيلي لرفح.. مقتل 7 عناصر من الفصائل الإيرانية في ضربات جوية مجهولة على دير الزور

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه تم إحباط محاولة لاغتياله خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس أمس الإثنين

أفادت إذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الثلاثاء، بسقوط 15 قتيلاً جراء قصف إسرائيلي لمنزل في شمال رفح جنوب قطاع غزة

تدهورت العلاقات بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها في زمن الحرب يوم الاثنين مع سماح الولايات المتحدة بتمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة في الأمم المتحدة

أبلغ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، الأمين العام للأمم المتحدة بنيته التنحي عن منصبه لأسباب صحية.

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع حليفتها إسرائيل.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعة عناصر من الفصائل الإيرانية قُتلوا في ضربات جوية مجهولة استهدفت محافظة دير الزور بشرق سوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

قالت حركة حماس إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل حقيقي للأسرى

اعلن حزب الله عن قصف موقعي شوميرا وشلومي الإسرائيليين على الحدود الجنوبية للدولة اللبنانية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة معرفة سبب محاولة الإرهابيين الذين استهدفوا مجمع كروكوس الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك في حين أن الولايات المتحدة