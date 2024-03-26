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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم.. رئيس فنزويلا يعلن إحباط محاولة لاغتياله.. سقوط 15 قتيلا جراء قصف إسرائيلي لرفح.. مقتل 7 عناصر من الفصائل الإيرانية في ضربات جوية مجهولة على دير الزور

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:
 

إحباط محاولة لاغتيال رئيس فنزويلا خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه تم إحباط محاولة لاغتياله خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس أمس الإثنين

سقوط 15 قتيلا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في شمال رفح

أفادت إذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الثلاثاء، بسقوط 15 قتيلاً جراء قصف إسرائيلي لمنزل في شمال رفح جنوب قطاع غزة

بايدن ونتنياهو في طريقهما إلى التصادم بعد تصويت الأمم المتحدة على غزة

تدهورت العلاقات بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها في زمن الحرب يوم الاثنين مع سماح الولايات المتحدة بتمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة في الأمم المتحدة

مارتن غريفيث يعلن استقالته كوكيل الأمين العام للشئون الإنسانية لأسباب صحية

أبلغ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، الأمين العام للأمم المتحدة بنيته التنحي عن منصبه لأسباب صحية.

المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بعد عدم تصويت الولايات المتحدة بمجلس الأمن

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع حليفتها إسرائيل.

مقتل 7 عناصر من الفصائل الإيرانية في ضربات جوية مجهولة على دير الزور

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعة عناصر من الفصائل الإيرانية قُتلوا في ضربات جوية مجهولة استهدفت محافظة دير الزور بشرق سوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

حماس تتمسك بموقفها بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قالت حركة حماس إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل حقيقي للأسرى

حزب الله يعلن عن قصف موقعي شوميرا وشلومي الإسرائيليين

اعلن حزب الله عن قصف موقعي شوميرا وشلومي الإسرائيليين على الحدود الجنوبية للدولة اللبنانية

بوتين: منفذو هجوم كروكوس اختاروا الهروب لأوكرانيا.. وواشنطن تدافع عن نظام كييف

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة معرفة سبب محاولة الإرهابيين الذين استهدفوا مجمع كروكوس الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك في حين أن الولايات المتحدة

 

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