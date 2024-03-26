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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن ونتنياهو في طريقهما إلى التصادم بعد تصويت الأمم المتحدة على غزة

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

تدهورت العلاقات بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها في زمن الحرب يوم الاثنين مع سماح الولايات المتحدة بتمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة في الأمم المتحدة مما أثار توبيخًا حادًا من الزعيم الإسرائيلي.
وألغى نتنياهو فجأة زيارة لوفد رفيع المستوى إلى واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة الهجوم الإسرائيلي الذي هددت به في مدينة رفح بجنوب غزة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين. على يد المسلحين الفلسطينيين.

ويضع تعليق هذا الاجتماع عقبة رئيسية جديدة في طريق الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، التي تشعر بالقلق إزاء تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، لحمل نتنياهو على النظر في بدائل للغزو البري لرفح، آخر ملاذ آمن نسبيا للمدنيين الفلسطينيين.
أدى التهديد بمثل هذا الهجوم إلى زيادة التوترات بين الحليفين القدامى، الولايات المتحدة وإسرائيل، وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تقيد المساعدات العسكرية إذا تحدى نتنياهو بايدن ومضى قدمًا على أي حال.

وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض السابق في شؤون الشرق الأوسط للإدارات الجمهورية والديمقراطية، إن 'هذا يظهر أن الثقة بين إدارة بايدن ونتنياهو ربما تنهار'. 'إذا لم تتم إدارة الأزمة بعناية، فسوف تستمر في التفاقم.'
يبدو أن قرار بايدن بالامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة، والذي جاء بعد أشهر من الالتزام بالسياسة الأمريكية طويلة الأمد المتمثلة في حماية إسرائيل في المنظمة العالمية، يعكس الإحباط الأمريكي المتزايد تجاه الزعيم الإسرائيلي.

ويواجه الرئيس، الذي يترشح لإعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر، ضغوطا ليس فقط من حلفاء أميركا ولكن من عدد متزايد من زملائه الديمقراطيين لكبح جماح الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس المميت عبر الحدود في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص. .
ويواجه نتنياهو تحديات داخلية خاصة به، وخاصة مطالبة أعضاء ائتلافه اليميني المتطرف باتخاذ موقف متشدد ضد الفلسطينيين. ويجب عليه أيضًا إقناع عائلات الرهائن بأنه يفعل كل شيء من أجل إطلاق سراحهم بينما يواجه احتجاجات متكررة تطالب باستقالته.

وبينما أعلن مكتب نتنياهو إلغاء الزيارة، قال إن فشل الولايات المتحدة في استخدام حق النقض ضد القرار كان 'تراجعًا واضحًا' عن موقفها السابق وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية.
متحير
وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن كانت في حيرة من قرار إسرائيل واعتبرته رد فعل مبالغ فيه، وأصرت على أنه لم يحدث أي تغيير في السياسة.
وتجنبت واشنطن في الغالب استخدام كلمة 'وقف إطلاق النار' في وقت سابق من الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر في قطاع غزة واستخدمت حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة لحماية إسرائيل أثناء ردها على حماس.
ولكن مع اقتراب المجاعة في غزة ووسط ضغوط عالمية متزايدة من أجل هدنة في الحرب التي تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل نحو 32 ألف فلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على دعوة لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، الذي ينتهي في غضون أسبوعين. .
ويقول محللون إن التحدي الذي يواجه بايدن ونتنياهو الآن هو منع خلافاتهما من التصاعد إلى خارج نطاق السيطرة.
وقال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إنه لا يوجد سبب يدعو إلى أن تكون هذه 'ضربة قاتلة' للعلاقات. وقال 'لذلك لا أعتقد أن الباب مغلق أمام أي شيء'.
وفي إشارة إلى أن الحكومتين ما زالتا على اتصال وثيق، واصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي يقوم بزيارة منفصلة عن تلك التي رفضها وفد نتنياهو في وقت سابق، عقد اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن يوم الاثنين.
لكن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت يزيد من عمق الخلاف بين بايدن ونتنياهو، اللذين يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات ولكن كانت بينهما علاقة متوترة حتى في أفضل الأوقات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال بايدن في مقابلة مع شبكة 'إم إس إن بي سي' إن غزو رفح سيكون 'خطًا أحمر'، على الرغم من أنه أضاف أن الدفاع عن إسرائيل 'أمر بالغ الأهمية' ولا توجد طريقة 'سأقوم بقطع جميع الأسلحة لذلك'. أنهم لا يملكون القبة الحديدية (نظام الدفاع الصاروخي) لحمايتهم”.
ورفض نتنياهو انتقادات بايدن وتعهد بالمضي قدما في رفح، الجزء الأخير من قطاع غزة الذي لم تشن فيه القوات الإسرائيلية هجوما بريا، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد مؤشرات على عملية وشيكة.
وأعقب ذلك الأسبوع الماضي وصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب في البلاد، نتنياهو بأنه عقبة أمام السلام ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ليحل محله.
ووصفه بايدن بأنه 'خطاب جيد'.
لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قال للصحفيين يوم الأربعاء إنه يفكر في دعوة نتنياهو، الذي تحدث عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأسبوع الماضي، لإلقاء كلمة أمام الكونجرس. وسيُنظر إلى ذلك على أنه بمثابة صفعة لبايدن، مما يمنح نتنياهو منتدى رفيع المستوى للتعبير عن المظالم ضد الإدارة الأمريكية.
وقال السناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس لرويترز إن نتنياهو يعمل على ما يبدو مع الجمهوريين 'لتسليح العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لصالح اليمين'.
إن محاولة إعادة انتخاب بايدن عام 2024 تحد ​​من خياراته: فهو يحتاج إلى تجنب إعطاء الجمهوريين قضية للاستفادة منها مع الناخبين المؤيدين لإسرائيل، مع وقف تآكل الدعم من الديمقراطيين التقدميين الذين يشعرون بالفزع من دعمه القوي لإسرائيل.
ويعلم نتنياهو، الذي يدرك أن استطلاعات الرأي تظهر هزيمته الساحقة في أي انتخابات تجرى الآن، أن هناك دعماً واسع النطاق لمواصلة الحرب في غزة بين السكان الإسرائيليين الذين ما زالوا يعانون من صدمة عميقة بسبب هجوم 7 أكتوبر.
لذا فهو يبدو مستعداً للمخاطرة باختبار مدى تسامح واشنطن.
ويؤيد جميع أعضاء حكومة الوحدة الطارئة التي يرأسها نتنياهو استمرار الحرب حتى يتم تدمير حماس وإعادة الرهائن، ولم تظهر أي إشارة تذكر على الاستعداد لتلبية دعوات الولايات المتحدة للاعتدال، على الرغم من تزايد خطر العزلة الدولية.
وقال وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل شريكة لكن الولايات المتحدة ليست 'الدولة الراعية' لها.

جو بايدن بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الأمم المتحدة

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