منصات الترفيه الرقمي في المنطقة تسجل 1.256 مليار درهم إيرادات خلال 2025

تشهد نتائج قطاع الترفيه الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، بعدما بلغت الإيرادات نحو 1.256 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الدخل بنسبة 10.4% ليصل إلى 543.9 مليون درهم مقارنة بالعام السابق.

وتسجل البيانات المالية للربع الرابع من 2025 إيرادات بقيمة 308.1 مليون درهم، فيما يرتفع صافي الأرباح الفصلية بنسبة 6.2% ليصل إلى 126.7 مليون درهم، بهامش صافي ربح يبلغ 41.2%. ويعكس الأداء استمرار زخم النشاط التشغيلي رغم تباين الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

كما وطبقا لمسئولى يلا العالمية يرتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 44.8 مليون مستخدم خلال الربع الأخير من العام، بينما يبلغ عدد المشتركين في الخدمات المدفوعة نحو 10.4 مليون مستخدم، في مؤشر على توسع قاعدة الاستخدام وتعزيز مستويات التفاعل.

ويأتي هذا الأداء مدعوماً بتوسع تطبيقات الألعاب الرقمية ونمو إيراداتها بنسبة 9.1% سنوياً، إلى جانب خطط لإطلاق منتجات جديدة خلال الربع الثاني من 2026، مع استمرار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.