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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن عن قصف موقعي شوميرا وشلومي الإسرائيليين

صدى البلد

اعلن حزب الله عن  قصف موقعي "شوميرا وشلومي" الإسرائيليين على الحدود الجنوبية للدولة اللبنانية

وأكد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن طائراته المقاتلة قصفت مجمعا عسكريا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان، فيما أعلنت الميليشيات مقتل أحد عناصرها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه رصد مسلحين في المجمع العسكري الذي استهدفه ليلا في منطقة ميس الجبل بجنوب لبنان.

وأشار إلى أنه رصد إطلاق نحو 15 مقذوفا من لبنان باتجاه موقع للجيش، لكنها سقطت في مناطق مفتوحة ولم تسفر عن وقوع أي إصابات.

وتشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية توترا متصاعد بين حزب الله وإسرائيل التي واصلت استهداف العمق اللبناني بشن غارات على مواقع في بعلبك الواقعة على بعد أكثر من مئة كليومترا من الحدود.

شوميرا وشلومي الحدود الجنوبية للدولة اللبنانية الجيش الإسرائيلي

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