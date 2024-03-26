فسخنا الخطوبة.. مي عمر تفجر مفاجأة لأول مرة عن زواجها بمحمد سامي

أكدت الفنانة مي عمر أنها تحب زوجها المخرج محمد سامي حبا ليس له حدود، وتعطي له الثقة الكبيرة في كل شيء.

وقالت الفنانة مي عمر، في خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد سامي صديق لها قبل أن يتزوج منها، وإنها تحب كل شيء في زوجها، وإنه الأقرب لها في كل شيء.

وأضافت أن قصة الصداقة مع محمد سامي قبل الزواج كانت لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك جاء وتقدم لها وبعد فترة تم فسخ الخطوبة، وبعد ذلك عادت له، ورفضت أن تصرح بسبب الخلاف في فترة الخطوبة وفسخ الخطوبة.

وأوضحت أن والدها يخاف عليهم بصورة كبيرة جدًا، معلقة: "إحنا 4 بنات إخوات ووالدي من الفلاحين، وهناك قواعد يلتزم بها الجميع ولا يجوز لأحد أن يخالف قواعد البيت".