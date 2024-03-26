مقـ تل نجل الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة في اليمن

نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر إعلامية ومحلية نجل الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة الإرهابي المصري خالد محمد زيدان.

وقالت المصادر أن نجل أمير تنظيم القاعدة المعروف بـ«سيف العدل»، ويدعى خالد محمد صلاح الدين زيدان توفي في اليمن متأثراً بحروق بالغة في جسده نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق نشب في بيته قبيل شهر رمضان.

وكان نشطاء تداولوا خلال الأيام الماضية أنباء، عن وفاة نجل زعيم القاعدة، جراء إصابته بحروق خطيرة، في حريق اندلع بمنزله بإحدى قرى مديرية الوادي بمحافظة مأرب الواقعة شمالي شرق اليمن، قبل 48 ساعة من بدء شهر رمضان.

وبحسب المصادر، فإن الصريع كان يعمل ضمن لجنة الإعلام في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب، نظراً لعدم تأهله للأمور العسكرية والقيادية.

ووصل خالد زيدان إلى اليمن عام 2015 وهو في الـ20 من عمره، بعد أن اختار الهجرة إلى اليمن.