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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بلاش مقليات.. نصائع للتغذية السليمة خلال وجبة السحور لصيام صحي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، خلال تقرير ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، عن أشياء نتجنبها خلال وجبة السحور والتغذية السليمة فى رمضان.

وأضافت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أنه إذا تمت وجبة السحور بشكل سليم سيكون الصيام أسهل ولن نشعر بتعب شديد، معقبة: “الأصول أننا نأخر السحور ونتناول وجبة متوازنة بحيث أنها تساعد على الصيام لليوم الثاني ولا نشعر بالجوع والعطش الشديد”.

وتابعت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أنه يجب مراعاة تناول النشويات خلال وجبة السحور، مثل: الخبز البلدي والإبتعاد عن الفينو أو الشامي، وتناول البقوليات مثل الفول، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والنشويات التي هضمها يستغرق وقت، وبالتالي تحسس بالشبع لفترة أطول، إلى جانب الدهون الصحية، مثل وضع ملعقة زيت فى الفول أو زبدة.

ونصحت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أيضا بتناول الخضروات خلال وجبة السحور، ومنها الورقية بصفة عامة لأنها تحتوي على الألياف ونسبة عالية من السوائل والماء، وبالتالي ترطب الجسم بصفة مستمرة، إضافة إلى تناول البيض والجبن، وتجنب المقليات وباقي الطعام الموجود فى وجبة الفطور والسكريات والحلويات.

لمياء هارون المعهد القومي للتغذية القومى للتغذية وجبة السحور التغذية السليمة رمضان

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