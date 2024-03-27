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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التعليم العالي يُكرم طالبة من ذوي القدرات الخاصة بكلية الآداب جامعة المنصورة

صدى البلد

كرم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطالبة سهيلة محمد حامد، من ذوي القدرات الخاصة؛ وذلك لحصولها على المركز الأول شعبة إذاعة وتليفزيون قسم الإعلام كلية الآداب جامعة المنصورة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

جاء تكريم الطالبة سهيلة تقديرًا لجهودها وتفوقها الدراسي، وإيمانًا من الوزارة بأهمية دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة وإتاحة الفرص لهم للنجاح والتألق في مختلف المجالات.

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وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بتكريم الطالبة سهيلة، مؤكدًا حرص الوزارة على الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، ورعايتهم وتوفير كل ما يلزمهم للاندماج في المجتمع وتحقيق أحلامهم.

وشدد الوزير على أن الوزارة لديها رؤية شاملة لدعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى قيام الوزارة باتخاذ التدابير الملموسة لتهيئة بيئة مناسبة لذوي القدرات الخاصة، وتمت ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات وتوجيهات مباشرة، إضافة إلى حزمة من التشريعات التي تُساهم في تحقيق هذا الأمر، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجامعات المصرية في التيسير على الطلاب ذوي القدرات الخاصة وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

كما أشاد الوزير بجهود أسرة الطالبة سهيلة ودعمهم لها، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو تكريم لكل ذوي القدرات الخاصة الذين يثبتون كل يوم قدرتهم على الإبداع والتميز.

وخلال اللقاء، دار حوار أبوي بين الوزير والطالبة، عبر فيه الوزير عن فخره واعتزازه بتفوق الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن قصة الطالبة سهيلة محمد حامد قصة ملهمة لذوي القدرات الخاصة، فهي تؤكد أن الإعاقة ليست عائقًا أمام النجاح والتميز، وأن الإرادة والعزيمة هما مفتاح تحقيق الأحلام.

من جانبها، أعربت الطالبة سهيلة محمد حامد عن سعادتها بتكريمها من قبل وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هذا التكريم سيكون دافعًا لها لمواصلة جهودها وتحقيق المزيد من النجاحات.

وفي ختام اللقاء، تقدمت سهيلة بالشكر لأسرتها وأساتذتها وكل من دعمها وساندها في مسيرتها الدراسية.

شهد التكريم الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة شيرين يحيى، مستشار الوزير للطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة نانيس صلاح، زميل تحاليل طبية بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة (والدة الطالبة)، والدكتورة هويدا عزت، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

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