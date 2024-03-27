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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحذير عاجل.. أنواع طعام موجودة في كل بيت تسبب الخرف

الخرف
الخرف

نحن جميعًا ندرك مدى أهمية نظامنا الغذائي عندما يتعلق الأمر بصحتنا، من المعروف أن تناول أطعمة معينة بانتظام يزيد من خطر الإصابة بأشياء مثل السمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد الدهنية.

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ووفقا لموقع اكسبرس، نظامك الغذائي يمكن أن يؤثر أيضًا على احتمالية الإصابة بالخرف، الخرف هو متلازمة، أو مجموعة من الأعراض، تتعلق بالتدهور المستمر للدماغ.

وكشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق أن الأطعمة المطبوخة في الزيوت المعاد استخدامها يمكن أن تسبب انحطاطا في الدماغ.

وينطبق هذا على الأطعمة المقلية جيدًا من الوجبات السريعة والمطاعم والتي سيتم طهيها بالزيت الذي يتم استخدامه مرارًا وتكرارًا، هناك نوعان من الأطعمة الشائعة التي يمكن اعتبارها محفوفة بالمخاطر هما البطاطس المقلية والدجاج المقلي.

وهو أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والكلام والفهم والحركة، بالإضافة إلى تغيرات في الشخصية والسلوك.

يوجد حاليًا حوالي 55 مليون شخص مصاب بالخرف في جميع أنحاء العالم. لكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 139 مليوناً بحلول عام 2050.

الخرف ارتفاع ضغط الدم الأطعمة المطبوخة الأطعمة المقلية الدجاج المقلي البطاطس المقلية البطاطس الكوليسترول القلب والأوعية الدموية الوجبات السريعة

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