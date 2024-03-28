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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقة عاطفية | قرار عاجل بشأن قاتل ابنته فى المرج

صدى البلد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس مسن ونجله 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل ابنة الأول لارتباطها بعلاقة عاطفية بشاب فى المرج.

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وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهما تهمة القتل العمد.

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البداية ..

تلقى قسم شرطة المرج إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد بوصول فتاة عشرينية مصابة بحروق فى مختلف أنحاء جسمها إثر تعرضها لصعق كهربائى، وبإجراء الفحص الطبى لها تبين أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها. 

وانتقل رئيس مباحث القسم إلى المستشفى، وبمقابلة طبيب الاستقبال أفاد بأن المجنى عليها توفيت نتيجة إصابتها بصعق كهربائى.

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